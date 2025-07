Roma presentato il nuovo home kit | c’è anche la versione Authentic

Roma svela il nuovo home kit per la stagione 2025/2026, un omaggio alle tonalità iconiche degli anni '90, firmato Adidas. La divisa, disponibile anche in versione authentic, incarna passione e tradizione, con testimonial d'eccezione come Pellegrini, Dybala e Cristante. Tra attesa e emozione, i tifosi si preparano ai prossimi colpi di mercato, ma intanto il nuovo look rossoblù già infiamma i cuori. E voi, siete pronti a indossarlo?

In attesa dei primi colpi ufficiali sul calciomercato, Roma e Adidas hanno presentato il nuovo Home Kit per la stagione 20252026. La divisa riprende le tonalità di giallo e rosso che hanno caratterizzato le annate dei primi anni 90 ed è già disponibile per l’acquisto. Tra i testimonial figurano Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Matias Soulé, Devyne Rensch, Bryan Cristante, Manu Koné e Zeki Celik. Il comunicato della Roma. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso: “ AS Roma e adidas presentano il nuovo Kit Home 202526, che rivisita in chiave moderna elementi grafici e design delle maglie del passato più amate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, presentato il nuovo home kit: c’è anche la versione “Authentic”

In questa notizia si parla di: roma - presentato - home - versione

Equitazione, Presentato 92° CSIO di Roma - Master d'Inzeo - L'edizione 2025 dello CSIO di Roma - Master d'Inzeo si svolgerà dal 21 al 25 maggio a Villa Borghese, promettendo un'indimenticabile esperienza di equitazione di alto livello.

Ieri a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, è stato presentato The Ambassador, un nuovo progetto editoriale firmato da Malcaus Edizioni, con l’obiettivo di raccontare l’Italia nel mondo. Una rivista cartacea (disponibile anche in versione Kin Vai su Facebook

Dal 7 al 13 luglio , il cinema 4 Fontane di Roma ospita la 30ª edizione di Cannes a Roma Mon Amour, l’unica rassegna italiana che presenta in anteprima e in versione originale sottotitolata una selezione dei film appena proiettati al Festival di Cannes. Vai su X

GALLERY - Roma e Adidas presentano il nuovo Kit Home 2025/26; Gabriele Muccino torna al cinema con “Fino alla fine”. Esce oggi il film presentato alla Festa del Cinema di Roma; ADIDAS E JUVENTUS PRESENTANO IL NUOVO RIVOLUZIONARIO KIT HOME 2025/26.

AS Roma e adidas presentano il nuovo Kit Home 2025/26 - AS Roma e adidas presentano il nuovo Kit Home 2025/26, che rivisita in chiave moderna elementi grafici e design delle maglie del passato più amate. Scrive asroma.com

GALLERY - Roma e Adidas presentano il nuovo Kit Home 2025/26 - Il club in collaborazione con il colosso tedesco ha reso nota la prima maglia per la prossima stagione con una novità: divisa acquistabile in versione authentic o replica ... Secondo ilromanista.eu