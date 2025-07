Sciopero dei treni a Roma caos alla stazione Termini | ritardi fino a un'ora

Martedì 8 luglio 2025, Roma si sveglia nel caos a causa dello sciopero nazionale dei treni. Alla stazione Termini, i pendolari affrontano ritardi fino a un’ora, creando disagi e confusione. La protesta, che si conclude alle 18, potrebbe proseguire con effetti sul traffico anche oltre questa ora. Restate aggiornati per scoprire come muovervi al meglio in queste ore di tensione e disservizi.

Martedì nero oggi 8 luglio 2025 per lo sciopero nazionale dei treni. Alla stazione Termini è caos, con corse in ritardo fino a un'ora. La protesta si conclude alle ore 18, ma non si escludono disagi anche dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - treni - caos - stazione

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore - A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

Treni: Caos totale sulla linea Pisa - Livorno, Salvini ministro dei disservizi Quanto accaduto il 30 giugno lungo la linea ferroviaria Pisa–Livorno (interruzione della circolazione ferroviaria all’altezza di Pontedera a partire dalle ore 16:10, con la cancellazione di t Vai su Facebook

Sciopero dei treni a Roma e nel Lazio oggi 6 maggio: ritardi fino a 210 minuti e cancellazioni. Caos a Termini; Sciopero dei treni, caos e cancellazioni. A Termini ritardi di oltre tre ore; Sciopero dei treni, ritardi fino a 3 ore e caos a Termini. Cancellati treni regionali e Frecce.

Sciopero dei treni in corso, disagi fino a domani alle 18 - Nelle prime ore della mattinata molti i ritardi a Roma Termini, sia di Italo che di Trenitalia, dai 10 fino ai 120 minuti. Scrive ansa.it

Sciopero dei treni 7-8 luglio, rischio disagi e caos: i treni garantiti in Toscana - Possibili disagi alla circolazione dei treni a partire dalle ore 21 di lunedì 7 luglio e fino alle 18 di martedì 8 luglio: alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale che i ... Come scrive msn.com