Polverosi avverte | Chivu tra scommessa e azzardo per l’Inter i problemi arriveranno in questo momento

Tra aspettative e incertezze, l’Inter affronta un bivio cruciale affidando la panchina a Cristian Chivu. Alberto Polverosi analizza le delicate scelte di mercato e coaching della Serie A, evidenziando come questa decisione possa rappresentare una scommessa rischiosa o un’opportunità vincente. In questo scenario di polverosi avvertimenti, i problemi potrebbero già manifestarsi in questo momento, mettendo alla prova la solidità del progetto nerazzurro.

Le parole di Alberto Polverosi, noto giornalista, sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Tutti i dettagli. Alberto Polverosi ha analizzato gli allenatori della prossima Serie A nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, soffermandosi su Cristian Chivu all’ Inter. ALLENATORI NUOVA SERIE A – Da una parte c’è la garanzia di chi ha vinto, dall’altra la scommessa di chi comincia ora o quasi. Linee di pensiero decisamente opposte. Intanto sono tornati un po’ di scudetti, otto per la precisione, i sei di Allegri e quelli di Sarri e Pioli, a cui vanno aggiunti i cinque di Conte, la Serie A ha perso solo lo scudetto di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Polverosi avverte: «Chivu tra scommessa e azzardo per l’Inter, i problemi arriveranno in questo momento»

In questa notizia si parla di: polverosi - chivu - inter - avverte

Polverosi: “Inter, Chivu scommessa o azzardo? Il problema sarà in autunno…” - "Da una parte c’è la garanzia di chi ha vinto, dall’altra la scommessa di chi comincia ora o quasi. Si legge su fcinter1908.it

Polverosi: “Mondiale? Baraccone della Fifa! Chivu dovrebbe cominciare a preoccuparsi se…” - 0 contro i Fluminense a Charlotte e uscendo dal Mondiale per Club. Segnala informazione.it