Legato frustato e rasato dentro una stalla | tre arresti per tortura a Catania

Una terribile vicenda di violenza e crudeltà scuote Catania: tre uomini sono stati arrestati per aver torturato un individuo all’interno di una stalla abusiva. Le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno portato alla misura cautelare in carcere, rivelando una spirale di brutalità legata a traffico di droga e abusi. La vittima, vittima di un incubo, ora riceve il supporto necessario per ricostruire la propria vita.

Scatta la misura della custodia cautelare in carcere, con l’accusa di tortura, per tre persone arrestate da carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa. Avrebbero preso parte, in base alle indagini coordinate dalla procura etnea, a una brutale aggressione avvenuta in una stalla abusiva a danni di una persona, coinvolta con loro in un traffico di stupefacenti. La vittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Legato, frustato e rasato dentro una stalla: tre arresti per tortura a Catania

