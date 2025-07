Juventus | Ndidi nel mirino dei bianconeri

La Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo con un colpo importante: Wilfred Ndidi. Il club bianconero, guidato da Damien Comolli, punta deciso sul talento nigeriano, simbolo di energia e solidità. La piazza aspetta con entusiasmo questa possibile acquisizione, che potrebbe cambiare le sorti della mediana torinese. Un acquisto che promette di portare equilibrio e dinamismo alla squadra, pronto a scrivere nuovi capitoli di una stagione ancora tutta da vivere.

