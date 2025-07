Curiosità reali | tra il principe Harry e la regina Elisabetta le cose andavano male ben prima della Megxit

Ma le vere tensioni tra il principe Harry e la regina Elisabetta affondano le radici molto prima della megxit. Sin dai primi anni, i rapporti tra i due sono stati caratterizzati da sfumature di incomprensione e divergenze. Scopriamo come le vere curiosità sul loro rapporto rivelino una storia di conflitti nascosti e aspettative non soddisfatte, che hanno influito profondamente sulla decisione di Harry di allontanarsi dalla Corona.

L'8 gennaio 2020, con grande sorpresa di tutti, il principe Harry e Meghan Markle annunciarono su Instagram il loro addio alla royal family. In un post pubblicato senza preavviso, la coppia comunicò al mondo la scelta di lasciare la corte per trasferirsi Oltreoceano. Negli Stati Uniti, per iniziare una nuova vita lontano da palazzo. Per molto tempo si è pensato che fosse stato quello il momento di rottura tra il secondogenito di Carlo e Diana e la nonna, la compianta regina Elisabetta. Non è un mistero che la sovrana soffrì molto alla notizia della Megxit. Lei che, pur non essendo nata predestinata, aveva sacrificato la sua vita per il trono.