Osimhen e il dilemma futuro | il Galatasaray vuole tenerlo ma il Napoli non transige

Osimhen e il dilemma futuro: il Galatasaray desidera tenerlo, ma il Napoli non arretra. Un anno dopo il tormentone estivo del 2024, il mercato si riapre, alimentando speranze e dubbi. Con una clausola rescissoria da 75 milioni nel suo nuovo contratto, il destino del bomber nigeriano si gioca tra due grandi club. La domanda è: quale sarà la decisione finale? La sfida tra ambizione e fedeltà sta per entrare nel vivo.

Napoli, 7 luglio 2025 – A un anno di distanza torna il tormentone Osimhen, che nell'estate del 2024 ha animato il mercato in uscita del Napoli. Un anno fa si concluse con il passaggio al Galatasaray, ma solo dopo il rinnovo del contratto, nel quale sarebbe stata presente una clausola rescissoria di 75 milioni. Con i turchi, il nigeriano ha dimostrato di essere una macchina da gol, con 37 reti (e 8 assist) in 41 presenze totali tra campionato, Coppa e Europa League. Le grandi squadre non hanno mai smesso di seguire Osimhen, ma il Galatasaray ha sempre manifestato la voglia di trattenere il giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Osimhen e il dilemma futuro: il Galatasaray vuole tenerlo ma il Napoli non transige

