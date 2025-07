Netanyahu candida Trump al Nobel per la Pace Il presidente Usa | Hamas e Israele vogliono la tregua

In un gesto sorprendente, Netanyahu propone Trump come candidato al Nobel per la Pace, mentre il Medio Oriente si infiamma e la guerra in Ucraina prosegue senza sosta. La richiesta di tregua tra Hamas e Israele, avanzata da entrambi, apre un nuovo capitolo nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica. Ma quale sarà realmente il futuro di questo complesso scenario? Rimaniamo connessi per scoprire gli sviluppi di questa intricata partita politica.

Mentre la guerra in Ucraina va avanti e sulla Striscia di Gaza continuano a piovere le bombe di Israele, il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu candida al premio Nobel per la Pace il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È questa la principale notizia emersa dal faccia a faccia tra i due leader tenuto alla Casa Bianca nella serata di ieri, lunedì 7 luglio. Chi si aspettava l’annuncio di un cessate il fuoco per il conflitto a Gaza è rimasto deluso. Poco prima che iniziasse la cena tra le rispettive delegazioni, Netanyahu, a sorpresa, davanti a giornalisti e fotografi, ha allungato a mano a Trump una lettera: “Mentre parliamo, sta forgiando la pace in un Paese, in una regione dopo l’altra”, ha detto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Netanyahu candida Trump al Nobel per la Pace. Il presidente Usa: “Hamas e Israele vogliono la tregua”

In questa notizia si parla di: netanyahu - candida - trump - nobel

Trump preme per la tregua a Gaza e Netanyahu lo candida al Nobel per la Pace - In un contesto di tensioni e sangue che non si placa, le diplomazie mondiali cercano una via d’uscita.

Netanyahu alla #CasaBianca, #Trump spinge per la tregua. #Bibi lo candida al #Nobel per la #Pace #8luglio #iltempoquotidiano #Netanyahu #Israele https://iltempo.it/esteri/2025/07/08/news/netanyahu-casa-bianca-trump-tregua-medio-oriente-nobel-pace-ca Vai su X

#Netanyahu candida #Trump al #Nobel per la pace, a cena alla Casa Bianca rivela la lettera scritta al Comitato Vai su Facebook

Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Tregua a Gaza e Iran sullo sfondo; Netanyahu alla Casa Bianca, Bibi candida Trump al Nobel per la pace; Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace e gli consegna la lettera.

Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: “Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo” - Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace ... Segnala fanpage.it

Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la Pace - Netanyahu ha detto, mentre presentava a Trump la lettera di nomina inviata al comitato del Nobel: "Sta forgiando la pace mentre parliamo, un Paese e una regione dopo l'altra" View on euronews ... Secondo msn.com