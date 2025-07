Terracina crolla il tetto di uno stellato | la sommelier Mara Severin estratta viva muore in ospedale

Una tragica notte a Terracina: il crollo del tetto di uno stellato ristorante ha stravolto le vite di molte persone. Tra le vittime, Mara Severin, giovane e talentuosa sommelier, estratta viva dalle macerie ma purtroppo deceduta in ospedale. La sua storia toccante si unisce a quella di un evento drammatico che scuote la comunità. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa tragedia.

E' accaduto al ristorante Essenza gestito dallo chef Simone Nardone. La giovane, che lavorava nel ristorante, era stata estratta viva dalle macerie ma in condizioni disperate. Dopo i tentativi di rianimo è stata trasportata all'ospedale Fiorini di Terracina dove però è deceduta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terracina, crolla il tetto di uno stellato: la sommelier Mara Severin estratta viva, muore in ospedale

