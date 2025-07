In arrivo adeguamento del contributo alle scuole dell’infanzia | la FISM ringrazia il Governo

Un passo importante verso il riconoscimento e il sostegno delle scuole dell'infanzia in Italia: la FISM accoglie con gratitudine l’inserimento nel nuovo Disegno di Legge dell’adeguamento dei contributi, un segnale di concretezza e attenzione alle esigenze del settore. Questa novità potrebbe segnare un cambiamento positivo per il futuro della prima formazione scolastica. La speranza è che si continui su questa strada, rafforzando il valore dell’educazione prescolastica per tutti.

"La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, esprime un sentito ringraziamento al Governo per aver inserito nel nuovo Disegno di Legge - che entro fine mese arriverà in Senato - l’atteso adeguamento degli stanziamenti previsti per i contributi alle scuole paritarie dell’infanzia". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - adeguamento - infanzia - fism

