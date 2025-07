Omicidio a San Marco Evangelista | 25enne ucciso a coltellate un ferito e un aggressore in fuga

Una notte tragica a San Marco Evangelista, dove un violento scontro ha portato alla perdita di una giovane vita e al ferimento di un altro ragazzo. La furia si è scatenata durante una lite degenerata, lasciando dietro di sé dolore e inquietudine. Le forze dell’ordine sono al lavoro per catturare l’aggressore, mentre la comunità si stringe nel cordoglio. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto può essere sottile il confine tra normalità e tragedia.

La Lite è Degenerata nella Notte del 7 Luglio. Un tragico episodio si è verificato nella tarda serata del 7 luglio a San Marco Evangelista, un piccolo comune alle porte di Caserta: un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate, mentre un altro ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito. L'aggressore è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Aggressione in Strada: La Vittima Non Ce L'ha Fatta. La scena dell'omicidio è una piazzetta del centro cittadino, dove si sarebbe consumato lo scontro. Secondo quanto emerso finora, sia la vittima che il ferito provengono dal quartiere Secondigliano di Napoli, mentre l'aggressore sarebbe un giovane residente proprio a San Marco Evangelista.

