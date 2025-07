Belen lite sotto casa Tra urla e parole grosse interviene Stefano De Martino

Nuova scintilla nel tumulto della vita di Belen Rodriguez: una lite sotto casa che ha scosso il quartiere, coinvolgendo anche Stefano De Martino. Un episodio che mette in luce le sfide personali della soubrette, tra tensioni e momenti difficili, ma che non intacca il desiderio di mantenere un rapporto civile per il bene del loro figlio Santiago. La vicenda si svela come un altro capitolo di una storia ricca di emozioni, attese e ostacoli da superare.

Un periodo tutt’altro che semplice per Belen Rodriguez. La soubrette e imprenditrice argentina è di nuovo finita al centro del chiacchiericcio per un episodio spiacevole che l’avrebbe vista protagonista. Una furibonda lite sotto casa a cui avrebbe assistito anche Stefano De Martino, che continua regolarmente a vedere l’ex moglie per il bene del figlio in comune Santiago, che oggi ha dodici anni. La lite di Belen Rodriguez con un glover. “Nuova rissa per Belen Rodriguez”, così il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato quello che sarebbe accaduto lo scorso sabato a Milano, sotto casa della soubrette e imprenditrice argentina sempre piĂą lontana dal piccolo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen, lite sotto casa. “Tra urla e parole grosse interviene Stefano De Martino”

In questa notizia si parla di: belen - lite - sotto - casa

Cecilia Rodriguez incinta, il gesto di Belen dopo la lite - Dopo l'annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez, Belen ha scelto di reagire con un gesto affettuoso su Instagram, segnando un possibile riavvicinamento tra le sorelle.

Belen Rodriguez, furiosa lite sotto casa: interviene Stefano De Martino Vai su Facebook

Belen – ? Vai su X

Belen e la lite sotto casa: urla e parole grosse, provvidenziale l’intervento di De Martino che scende in strada; Belen, lite sotto casa. “Tra urla e parole grosse interviene Stefano De Martino”; Belén Rodríguez, ancora nervi tesi: “Urla sotto casa”. Interviene De Martino per placarla.

Belen Rodriguez, lotta fora di a so casa, trà grida è parolle dure: l'intervenzione di Stefano De Martino - Belen Rodriguez protagonista di un altro episodio spiacevole, ovvero una lite sotto casa: fondamentale l'intervento di Stefano De Martino ... Segnala notizie.it

Belen Rodriguez protagonista di una lite furiosa sotto casa: Stefano De Martino costretto a intervenire - Alta tensione sotto casa Rodriguez: una lite improvvisa, urla e il tempestivo intervento di De Martino Una serata tranquilla si è trasformata in un ... Si legge su quilink.it