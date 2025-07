Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sul traffico in tempo reale. Oggi, 8 luglio 2025 alle ore 10:25, il Grande Raccordo Anulare presenta rallentamenti tra Concorde e Calzolari, con code anche tra Casilina e Ostiense. Siamo qui per aiutarvi a pianificare il vostro viaggio e evitare inconvenienti. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità di Roma e Lazio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato Concorde Calzolari hai cassa in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casilina ed Ostiense sul tratto Urbano si sta in coda tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale arte mentre a 91 Roma Fiumicino si rallenta tra Parco de' Medici e via Isacco Newton direzione Colombo percorrendo la statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra Tor de' Cenci e di grande raccordo direzione Eur in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre in via Nettunense si rallenta Frattocchie tra via Divino Amore e la Statale Appia direzione Roma mercati veloccia ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

