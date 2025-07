Maltempo 100mila fulmini in 48 ore | cosa è successo in Italia

L’Italia ha vissuto un vero e proprio spettacolo della natura, con oltre 100.000 fulmini in sole 48 ore, un evento che ha lasciato tutti senza fiato. Questa imponente ondata di maltempo ha coinvolto le regioni settentrionali e il Centro-Sud, portando nubifragi e temporali intensi. Ma cosa ha scatenato questa furia? A spiegare le cause ci ha pensato…

L'ondata di maltempo che ha colpito dapprima le regioni settentrionali e che si è successivamente spostata al Centro-Sud non ha provocato soltanto nubifragi e temporali ma ha dato vita a una quantità complessiva di fulmini che se non da record ci manca davvero poco: sono stati infatti registrati circa 100mila fulminazioni in soli due giorni tra cui 27mila caduti nella sola Toscana in 12 ore. Quali sono le cause. A spiegare le cause ci ha pensato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it: è soprattutto il calore eccessivo accumulato dal mare ad aver provocato fenomeni intensi e persistenti ma che, più in generale, sia l'aumento termico mondiale a innescare molto spesso fenomeni violenti e in alcuni casi anche estremi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maltempo, 100mila fulmini in 48 ore: cosa è successo in Italia

