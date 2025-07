Carceri inferno Dogaia | rivolte torture e stupri da parte di detenuti Tescaroli | Ripristinare legalità

In un contesto segnato da rivolte, torture e violenze sessuali all’interno del carcere della Dogaia a Prato, il procuratore Luca Tescaroli si impegna con determinazione a recuperare e ripristinare la legalità. Un’operazione difficile ma imprescindibile, volta a restituire l’autorità penitenziaria e garantire sicurezza e dignità per tutti. In questo delicato momento, le azioni di Tescaroli diventano fondamentali per ricostruire un ambiente più giusto e controllato.

Prato, 8 luglio 2025 – “Recuperare e ripristinare legalità” e “sottrarre ai detenuti il controllo del carcere”. Così, il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, illustra il suo sforzo per riportare il carcere pratese della Dogaia sotto il controllo dell’autorità penitenziaria rispetto a un quadro drammatico tra rivolte, torture e violenze sessuali da parte di detenuti su altri detenuti. In una nota,Tescaroli sottolinea che nelle nuove perquisizioni è stato ritrovato “un grappolo di ulteriori telefoni”, impiegati con l’utilizzo di tre diversi router con il paradossale episodio del detenuto nel reparto di “alta sicurezza” che è riuscito “persino a postare sul social network Tik Tok foto della propria cella”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carceri, inferno Dogaia: rivolte, torture e stupri da parte di detenuti. Tescaroli: “Ripristinare legalità”

