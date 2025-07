Calciomercato Milan Schira | Attesa risposta dal Bruges per Jashari

Il calciomercato del Milan si infiamma: il Bruges sta valutando l’offerta per Ardon Jashari, mentre il giovane centrocampista respinge altre proposte, preferendo i rossoneri. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, portando entusiasmo tra i tifosi milanisti. La bontà dell’affare potrebbe segnare un’altra mossa vincente di mercato per il Diavolo, pronto a rafforzare il reparto centrale. La pazza estate del Milan continua a sorprendere: aspettiamo la fumata bianca definitiva.

Calciomercato Milan, il Bruges valuta l’offerta per Ardon Jashari mentre il centrocampista rifiuta altri club, accordo vicino con i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Attesa risposta dal Bruges per Jashari”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - bruges - jashari

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato @acmilan, per #Jashari si aspetta il sì del Bruges - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

Calciomercato Milan: Jashari sempre più vicino? L'indizio arriva dal Bruges: Il centrocampista infatti non si aggregherà ai compagni per il mino ritiro. Vai su Facebook

Calciomercato Milan, attesa Jashari. Le parole di Tare e alcune certezze; Milan, Jashari sempre più vicino: nuovi contatti positivi tra le parti, c'è ottimismo; Milan, prevista per oggi la risposta del Bruges per Jashari.

Calciomercato Milan, attesa Jashari. Le parole di Tare e alcune certezze - Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come queste siano ore decisive per il possibile trasferimento di Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Da informazione.it

Calciomercato Milan, Jashari a un passo. Poi partirà la caccia al centravanti - Sono giorni fondamentali per l’arrivo in rossonero dello svizzero dopo il rilancio record di Igli Tare a 37 milioni di euro, bonus compresi. Riporta msn.com