Crolla un tetto a Terracina tragedia al ristorante stellato | muore la sommelier Mara Severin La Cgil | Ipotesi maltempo episodio gravissimo

Un tragico incidente scuote Terracina: il crollo del tetto di un ristorante stellato ha causato la perdita della vita alla giovane sommelier Mara Severin, 31 anni, e ha ferito numerose persone. La comunità è sconvolta mentre le autorità indagano sulle cause, tra ipotesi di maltempo e negligenza. Un episodio gravissimo che ci ricorda quanto la sicurezza debba essere una priorità assoluta.

Tragedia a Terracina, non lontano da Latina, nella tarda serata di ieri: il crollo del tetto di un ristorante ha provocato decine di feriti ed una vittima. Non ce l’ha fatta Mara Severin di 31 anni, rimasta coinvolta ieri nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza. La struttura si trova a Terracina, in provincia di Latina. Sull’accaduto la Procura della Repubblica ha giĂ aperto un fascicolo d’inchiesta. Crolla un tetto a Terracina, tragedia al ristorante stellato: muore la sommelier Mara Severin. Aperta un’inchiesta (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il cedimento è avvenuto ieri sera intorno alle ore 22. 🔗 Leggi su Notizie.com