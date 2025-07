Dall’oro al carcere Il caso Strukov e la nuova purga di Putin

Dall’oro alle maglie della giustizia, il caso di Konstantin Strukov scuote le acque del potere russo. Proprietario della più grande impresa aurifera del Paese, il miliardario è stato arrestato prima di fuggire in Turchia, segnando una nuova fase nella strategia di Putin contro l’élite economica. Un episodio che rivela le tensioni e le purghe in corso nel cuore dell’establishment. Ma cosa si cela dietro questa operazione?

Konstantin Strukov, miliardario russo e proprietario di Yuzhuralzoloto, la più grande impresa aurifera del Paese,è stato arrestato sabato mentre stava per imbarcarsi sul suo jet privato da 50 milioni di dollari diretto in Turchia. L’operazione, condotta dai servizi segreti interni (FSB), ha comportato il sequestro del passaporto e il blocco dell’aereo per ordine del tribunale. Strukov, uno degli uomini più ricchi della Russia con un patrimonio stimato di oltre 3,5 miliardi di dollari, era ritenuto fino a poco tempo fa intoccabile. Deputato di Russia Unita, il partito al potere, e vicepresidente dell’Assemblea Legislativa di?eljabinsk, era anche il cittadino più ricco della città siberiana. 🔗 Leggi su Formiche.net