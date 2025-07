Festival di Castrocaro 2025 in tv | dove seguirlo e chi sono i 10 finalisti

Il Festival di Castrocaro 2025 torna in TV sulla Rai, celebrando i giovani talenti della musica italiana. Questa 67ª edizione si conclude con 10 finalisti pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti e le date di messa in onda, perché il talento emergente merita di essere ascoltato e ricordato. Restate sintonizzati: il viaggio verso la grande musica sta per cominciare!

Il Concorso per Voci Nuove o Festival di Castrocaro torna in tv sulla Rai. La gara canora riservata ai giovani talenti vede per questa 67esima edizione arrivare in finale 10 ragazzi. Scopriamo insieme chi sono e quando andrà in onda. Festival di Castrocaro 2025: quando vederlo in tv. A quattro anni di distanza dall’ultima messa in onda sulla Rai, il Festival di Castrocaro torna a essere trasmesso dall’emittente pubblica. A partecipare a questa 67esima edizione, sono 10 giovani talenti che si sfideranno sul palco di Piazza d’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La gara canora è infatti aperta a chi ha tra i 15 e i 36 anni di età compiuti per singoli interpreti, cantautori e band. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Festival di Castrocaro 2025 in tv: dove seguirlo e chi sono i 10 finalisti

In questa notizia si parla di: festival - castrocaro - sono - seguirlo

Festival di Castrocaro 2025, su Rai2 la finale con Vessicchio, Clementino, Brancale - Il Festival di Castrocaro 2025 torna a emozionare il pubblico televisivo con una finale imperdibile su Rai2, martedì 8 luglio in seconda serata.

STASERA, venerdì 27 giugno: YOUNG MUSICIANS FESTIVAL 2025 Teatro Comunale di Città Sant'Angelo ingresso gratuito giovani interpreti: LO STRUMENTO, GIOIA E TORMENTO! prima parte h. 18.00, seconda parte h. 20.30 Domenica 29 giugno THIS I Vai su Facebook

RAI 2 * FESTIVAL DI CASTROCARO VOCI NUOVE VOLTI NUOVI - 07/07 (SECONDA SERATA): «10 FINALISTI SI CONTENDERANNO LA VITTORIA, CON BRANI INEDITI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Festival di Castrocaro: Torniamo sulla Rai puntando sui giovani; È tarantino l'unico pugliese in finale al Festival di Castrocaro: Simone Di Cesare in gara con Zero rimpianti.

"Castrocaro rinasce. Il Sanremo dell'estate cerca ancora il nuovo pop italiano" - "E infatti all'inizio lei mi rinnegava" (e fa squillare la sua risata - Riporta msn.com

Festival di Castrocaro story: da Ramazzotti a Zucchero, 14 artisti lanciati dal concorso (più una curiosità) - 55 la messa in onda della finale della 67ª edizione della manifestazione. Scrive corriere.it