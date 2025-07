Mercato Juve caccia al nuovo faro in mediana | dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka la lista aggiornata degli obiettivi

La Juventus è in cerca di un nuovo pilastro per il centrocampo, con una lista di obiettivi che si aggiorna di giorno in giorno. Tra le opzioni più calde spiccano Ndidi, Xhaka, Florentino Luis e Morten, pronti a rinvigorire il cuore della mediana bianconera. La strategia della società punta a trovare il profilo perfetto per affrontare la prossima stagione al massimo. Scopriamo insieme le ultime novità e le chances di ogni candidato.

Mercato Juve, caccia al nuovo faro in mediana: dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka, ecco la lista aggiornata degli obiettivi della dirigenza. La Juve è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo e ha messo nel mirino diversi profili interessanti per la prossima stagione. Tra i nomi più caldi ci sono Wilfred Ndidi del Leicester, Granit Xhaka dell’ Arsenal, Florentino Luis del Benfica e Morten Hjulmand dello Sporting CP. Come riportato da Tuttosport, questi giocatori sono considerati adatti a rafforzare il centrocampo bianconero, che necessita di un elemento in grado di garantire qualità, solidità e visione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, caccia al nuovo faro in mediana: dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka, la lista aggiornata degli obiettivi

In questa notizia si parla di: juve - caccia - faro - mediana

TS – è caccia al ds Juve. E serve un altro allenatore - La Juventus è in fermento: mentre si ridefinisce la sua dirigenza con nomi di spicco come Comolli e Chiellini, è chiaro che il club punta a un futuro ambizioso.

È fatta per Bernardeschi al Bologna Accordo trovato per l’ex Juve in Serie A Vai su Facebook

Juve la lista di Comolli per il centrocampo | l' ultima idea è Xhaka poi Bissouma e; Juventus caccia al nuovo faro del centrocampo; Calciomercato Juventus caccia al nuovo faro del centrocampo | non solo Tonali ci sono altri tre nomi nella lista di Comolli.

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: non solo Tonali, ci sono altri tre nomi nella lista di Comolli - Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: non solo Tonali, ci sono altri tre nomi nella lista di Comolli. Lo riporta juventusnews24.com

Bissouma Juve (Gazzetta), nuovo nome per la mediana bianconera! Il Tottenham può farlo partire per questa cifra: tutti i dettagli - Il Tottenham può farlo partire per questa cifra: tutti i dettagli Il calciomercato Juve sta monitorando con attenzione il me ... Riporta juventusnews24.com