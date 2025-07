Rissa finisce nel sangue nel casertano | morto un 25enne un altro ragazzo ferito grave

Una serata che avrebbe dovuto essere spensierata si è trasformata in una tragedia nel cuore del Casertano, dove una violenta rissa tra giovani ha avuto un esito drammatico. Due gruppi si sono affrontati a colpi di coltello a San Marco Evangelista, lasciando dietro di sé un giovane morto e un altro gravemente ferito. Un episodio che evidenzia ancora una volta le conseguenze tragiche di comportamenti irresponsabili e violenti.

Rissa violenta in provincia di Caserta che, come troppo spesso accade, è finita tragicamente nel sangue con un morto e un ferito grave causati dall'utilizzo di coltelli. I fatti si sono registrati a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, un paese come tanti dove spesso d'estate gruppi di giovani si ritrovano per fare serata alla ricerca di un po' di fresco. Erano le 22 quando, secondo alcune ricostruzioni, due gruppi si sono scontrati nella "piazzetta" della cittadina: uno era composto da giovani locali e un altro da coetanei provenienti da Napoli. La vittima, un ragazzo di 25 anni, e il ferito grave, di 24 anni, sono originari entrambi di Secondigliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rissa finisce nel sangue nel casertano: morto un 25enne, un altro ragazzo ferito grave

