Roma sparatoria nella notte al Prenestino | 25enne Tunisino ferito gravemente

Una notte drammatica nel cuore di Roma: un giovane tunisino di 25 anni è stato gravemente ferito in una sparatoria a Prenestino. Colpito da più proiettili, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. L’episodio scuote la Capitale, sollevando interrogativi su sicurezza e violenza. Restate aggiornati con DayItalianews per tutti i dettagli di questa vicenda che sconvolge la città.

Un giovane tunisino di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco nella serata di ieri, in via Manfredonia, nel quartiere Prenestino, a Roma. La vittima è stata colpita almeno due volte a una gamba ed è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è attualmente ricoverata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini Affidate ai Carabinieri. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia Casilina, supportati dagli investigatori della VII sezione del Nucleo investigativo di Roma.

In questa notizia si parla di: ferito - tunisino - gravemente - roma

