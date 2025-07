Con la mia pensione non posso permettermi le terapie | nell’ambulatorio di Emergency che cura gli esclusi dalla nostra sanità

In Italia, sempre più persone si trovano impossibilitate ad accedere alle cure sanitarie a causa dei costi e delle liste d’attesa. I centri di prossimità di Emergency, lanciati nel 2006, rappresentano un faro di speranza per chi è escluso dal sistema pubblico, offrendo assistenza a chi ne ha più bisogno. Tuttavia, con la mia pensione limitata, non posso permettermi di usufruirne. È ora di riflettere su come garantire a tutti il diritto alla salute.

In Italia sempre più persone hanno difficoltà ad accedere al servizio sanitario. Gli ambulatori di prossimità che attraverso ‘ Programma Italia ‘ Emergency ha inaugurato nel 2006 in diverse periferie (a Milano, a Brescia, a Marghera, a Ragusa, a Polistena, a Sassari, a Castel Volturno e a Napoli) e che inizialmente erano stati pensati per la popolazione migrante, regolare e non, hanno registrato in questi anni un incremento anche dell’utenza italiana. “Questo fenomeno di povertà sanitaria – ci spiega il dotttor Alfredo Zanatta nell’ambulatorio Emergency di Ponticelli, a Napoli – non riguarda solo la nostra città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con la mia pensione non posso permettermi le terapie”: nell’ambulatorio di Emergency che cura gli esclusi dalla nostra sanità

In questa notizia si parla di: emergency - pensione - posso - permettermi

Pianificare la pensione complementare: quanto si dovrebbe investire in Pip e fondi pensione - Fondi pensione, quanto rendono davvero: dove si arriva ... - Corriere della Sera - Quando si parla di pianificazione previdenziale, non esiste solo il modello «investo quello che posso ... Si legge su corriere.it

Lucia, una pensione da 600 euro: "Non posso permettermi neanche una pizza al mese" - Lucia, una pensione da 600 euro: "Non posso permettermi neanche una pizza al mese" Una vita di sacrifici tra lavoro e famiglia. rainews.it scrive