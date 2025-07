Innocence è la nuova soap turca di Canale 5 | trama cast e quando in TV

Preparatevi a immergervi nel cuore della nuova soap turca di Canale 5, "Innocence" (Masumiyet), una narrazione avvincente che vi terrà incollati al televisore nel weekend. Con un cast ricco di volti noti e una trama ricca di emozioni, questa serie promette di conquistare il pubblico italiano. Scoprite insieme a noi tutto quello che c'è da sapere su questa attesissima novità!

Si chiamerà “ Innocence ” (titolo originale Masumijet ) il nuovo serial turco che arriverà a tenerci compagnia nel weekend di Canale 5. Tra i protagonisti di questa nuova soap ci saranno molti attori turchi già noti al pubblico italiano. per scoprire di più. Innocence: trama della nuova serie tv turca di Canale 5. La protagonista femminile, Bahar Yüksel, è una donna separata con due figli. La sua vita procede serena, finché Ela – la figlia maggiore – si innamora di Ilker Ilgaz. La ragazza è una studentessa 18enne, e l’uomo che conquista il suo cuore è un 35enne, già fidanzato con? rem Orhun. L’uomo è anche il capo di Timur, il padre di Ela. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Innocence è la nuova soap turca di Canale 5: trama, cast e quando in TV

In questa notizia si parla di: innocence - soap - canale - turca

Mediaset Acquista Innocence: Cast Trama Ed Anticipazioni Della Soap Turca! - Mediaset lancia una nuova sfida estiva con Innocence, la serie turca che sta già facendo parlare di sé.

TV Soap #2319: Telenovelas — La turca Innocence nel weekend di Canale 5 – La encrucijada – María Fernanda Yepes in Dinastía Casillas — Le trame https://ift.tt/ojeR0av Vai su X

Sabato 12 luglio su #Canale5 arriva una nuova serie turca: #Innocence. La soap andrà in onda il sabato e la domenica a partire dalle 14:30. #Masumijet #dizi #serietv Vai su Facebook

“Innocence” le trame del 12 e 13 luglio 2025; Innocence è la nuova serie turca del weekend di Canale 5 con un'attrice amatissima dagli italiani; “Innocence”, la nuova soap turca, dal 12 luglio su Canale 5.

Innocence è la nuova Soap Turca in arrivo su Canale5 ma con una programmazione particolare. Ecco quando andrà in onda - Scopriamo tutte le novità ma soprattutto vediamo da quando andrà in onda. comingsoon.it scrive

Su Canale 5 arriva "Innocence", la soap turca sull'amore tossico - Dal 12 luglio, ogni weekend alle 14:30, in onda la tormentata storia d'amore tra Ela (Ilayda Alisan) e Ilk ... Lo riporta msn.com