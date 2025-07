Dopo la morte di Chiara… Garlasco l’intervento choc dell’ex comandante dei carabinieri

A Garlasco, il minuscolo centro della Lomellina, il tempo sembra essersi fermato al tragico 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu trovata senza vita nella sua villetta. Da allora, la cittadina di cinquemila anime si è trasformata nel cuore di un caso giudiziario che ha diviso l’Italia. Ma c’è un’altra ombra che si è proiettata su questa comunità negli anni successivi: una verità nascosta pronta a sconvolgere ancora di più la quiete di Garlasco.

A Garlasco, minuscolo centro immerso nella campagna della Lomellina, il tempo sembra essersi fermato al 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu trovata morta nella villetta di famiglia in via Pascoli. Da allora, quella che era solo una tranquilla cittadina di cinquemila anime è diventata il cuore pulsante di uno dei piĂą lunghi e controversi casi giudiziari italiani. Ma c’è un’altra ombra che si è proiettata su Garlasco negli anni successivi: una sequenza di morti improvvise e sospette, quasi una scia inquietante che ha continuato a insinuarsi tra le pieghe di quella tragedia iniziale. A raccontarlo è la trasmissione Filorosso, andata in onda su Rai3 il 16 giugno, che ha raccolto le testimonianze di chi ancora oggi vive con un senso di inquietudine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it