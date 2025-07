Mario Adinolfi gli auguri alla figlia Clara dopo il ricovero | È tutto vero

Mario Adinolfi, recentemente ricoverato in ospedale, si mostra ancora una volta un padre attento e innamorato, dedicando parole di affetto alla sua amata figlia Clara, che oggi compie 15 anni. Dopo aver affrontato momenti difficili, il suo messaggio su Instagram riscalda il cuore: un augurio sincero in un giorno speciale, che testimonia quanto l’amore familiare possa essere la forza più grande. Su Instagram, in occasione del suo quindicesimo compleanno,...

Mario Adinolfi, dopo il ricovero in ospedale, fa gli auguri alla figlia Clara, che compie 15 anni oggi 8 luglio. Proprio a lei si era rivolto durante la sua permanenza all’ Isola dei Famosi: “Papà ce la sta facendo, spero anche tu”. Un Adinolfi forse diverso da come molti si sarebbero aspettati, con gli occhi commossi al pensiero della figlia Clara, a cui aveva promesso di essere forte. Su Instagram, in occasione del suo quindicesimo compleanno, le ha dedicato un pensiero, dicendosi orgoglioso di lei. Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia Clara che compie 15 anni. Un lungo messaggio dedicato alla figlia Clara, nata dal matrimonio con Silvia Pardolesi: oggi 8 luglio compie 15 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia Clara dopo il ricovero: “È tutto vero”

