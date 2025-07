Aiuto così mi uccide | turista si sveglia nel cuore della notte e si trova un uomo nudo davanti al letto L’ha presa a pugni e ha tentato di abusare di lei sessualmente

Una notte di terrore sconvolge Vieste, lasciando la comunità sotto shock. Una turista, svegliatasi improvvisamente nel cuore della notte, si trova di fronte a un uomo nudo e in atteggiamenti disturbanti, che tenta di abusarla sessualmente. La sua fuga disperata si trasforma in un'aggressione violenta da parte dell'aggressore, un uomo del posto di 40 anni. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione delle vittime in vacanza.

Notte di terrore per una turista in vacanza a Vieste, dove tra il 2 e il 3 luglio un uomo si è introdotto nella sua abitazione e ha tentato di abusare di lei. La vittima, svegliata da alcuni rumori, si è ritrovata di fronte al letto un uomo completamente nudo, intento in atti di autoerotismo. Alla vista della scena, ha cominciato a urlare disperatamente. L’aggressore, un 40enne del posto, invece di fuggire, l’ha aggredita colpendola con violenza al volto. Solo l’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dai vicini e dai passanti spaventati dalle grida, ha impedito il peggio. L’uomo è stato bloccato in flagranza e arrestato con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aiuto, così mi uccide”: turista si sveglia nel cuore della notte e si trova un uomo nudo davanti al letto. “L’ha presa a pugni e ha tentato di abusare di lei sessualmente”

E' stato un vero e proprio incubo, quello vissuto da una turista che stava in questi giorni trascorrendo le sue vacanze a Vieste, sul Gargano e che si è ritrovata, suo malgrado, nel cuore della notte, un uomo nudo ai piedi del letto nel suo appartamento, nel centr

