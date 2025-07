L’altro lato della Masia del Barcellona | Ansu Fati era il nuovo Messi Deulofeu mai considerato Marca

L’altro lato della Masia del Barcellona svela un panorama complesso: tra promesse brillanti e sfide inattese, non tutti i giovani talento trovano spazio per brillare. Ansu Fati, considerato il nuovo Messi, sembra ormai proiettato verso nuove avventure a Monaco. La sua partenza rappresenta un capitolo di speranze interrotte e di un percorso in cui il destino di molti giovani talenti si incrocia tra sogni e ostacoli.

La Masia del Barcellona non sforna solo gli Lamine Yamal; spesso, infatti, calciatori che sembravano di grandi prospettive si sono poi persi dati gli infortuni, o la mancanza di sufficiente spazio non concesso in prima squadra. Nella Masia del Barcellona non sono tutti Yamal. Marca scrive: Il trasferimento di Ansu Fati a Monaco suona quasi come un addio. Uno dei più grandi talenti recenti dell’accademia del Barça sembra seguire la strada di tanti altri che hanno lasciato il club catalano senza riuscire a mantenere le grandi aspettative. Oggi la Masia raccoglie elogi come nessun altro settore giovanile, Hansi Flick sta cominciando a somigliare a Guardiola, portando dentro tanti giovani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’altro lato della Masia del Barcellona: Ansu Fati era il nuovo Messi, Deulofeu mai considerato (Marca)

