Storica reunion Matrimonio a prima vista da Sara Di Lernia bionda ad Asia ed Anthony | ecco chi c’era

Un momento indimenticabile ha unito i protagonisti di “Matrimonio a Prima Vista” in una reunion esclusiva a Roma, un’occasione speciale per rivivere emozioni e ricordi condivisi. Tra sorrisi, abbracci e vecchi amici, il locale si è trasformato in un mix di nostalgia e allegria, con volti noti e new entry pronti a creare nuovi capitoli insieme. Ecco chi ha partecipato a questa serata memorabile, tra passato e futuro.

Storica reunion per i protagonisti di "Matrimonio a prima vista" che si sono ritrovati in un locale di Roma. All'incontro i volti dell'ultima edizione ma non solo: attraverso gli scatti social sono stati "avvistati" anche spose e sposi delle passate stagioni. Tra i più attesi i protagonisti lombardi del docu reality, a partire dalla coppia d'oro dell'edizione 2025, Sara Di Lernia (28enne originaria di Nova Milanese) e Nicola Todde, l'unica ad aver resistito dopo la fine dell'esperimento. Insieme a loro anche Giorgio, Adele e Francesca, anche loro presenti nella stagione 2025.

