La storia di Nicole dipendente dal crack | Ti senti invincibile ma dura un secondo

La storia di Nicole, dipendente dal crack, ci ricorda quanto la sensazione di invincibilità possa essere breve e ingannevole. A soli 17 anni, Nicole ha iniziato a fuggire dalla realtà con sostanze pericolose, finendo in un vortice che l’ha portata fino a San Patrignano, dove ora lotta per ricostruire la sua vita. La sua testimonianza, condivisa con Franco Giubilei per La Stampa, è un potente monito sulla fragilità delle illusioni di invincibilità e sull’importanza di non arrendersi mai.

Nicole Vaienti di Cesena ha cominciato a fumare cristalli di coca a 17 anni. Oggi di anni ne ha 24 e da 22 mesi è a San Patrignano. E racconta la sua esperienza a Franco Giubilei per La Stampa. Ha cominciato «in prima superiore, dove studiavo per grafica pubblicitaria, uscivo con una mia compagna di scuola più grande di me di due anni che era stata bocciata e ho iniziato con le canne insieme a lei, che fumava già. Il sabato sera andavamo a ballare, poi dormivo da lei e il lunedì tornavo a scuola. In breve tempo ho cominciato a fumare tutti i giorni. Bevevo qualche birra, ma in quel periodo niente di più». 🔗 Leggi su Open.online

