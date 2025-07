Malore in spiaggia a Formia muore 59enne

Una tranquilla giornata di relax sul mare si è trasformata in una tragedia a Formia, quando Enzo Tambaro, 59 anni, ha accusato un improvviso malore e ha perso la vita davanti agli occhi dei suoi familiari. Nonostante l’intervento tempestivo dei bagnini, il suo cuore ha cessato di battere. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai segnali di emergenza e rafforzare i sistemi di soccorso.

Una giornata di mare si è trasformata in tragedia l’altra mattina sul litorale di Formia. Enzo Tambaro, 59 anni, originario di Villaricca (Napoli), ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia insieme ai familiari, all’interno di uno stabilimento balneare. Immediato l’intervento dei bagnini, che per primi hanno prestato soccorso all’uomo, in attesa dell’arrivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore in spiaggia a Formia, muore 59enne

In questa notizia si parla di: malore - spiaggia - formia - muore

Lido di Camaiore, dramma in spiaggia: 65enne muore in mare per un malore - Tragedia a Lido di Camaiore, dove un 65enne lombardo ha perso la vita mentre nuotava. Un malore fatale ha spezzato le sue vacanze, richiamando l’attenzione su un tema sempre più rilevante: la salute in vacanza.

Malore fatale sulla spiaggia di Formia: Enzo Tambaro muore a 59 anni. Domani i funerali del cittadino di Villaricca @mattinodinapoli #MaloriImprovvisi Vai su X

Tragedia in spiaggia: muore dopo un malore mentre era sul lido Enzo Tambaro, 59 anni, si è accasciato sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti. I soccorsi sono stati immediati, ma il suo cuore non ha retto. #EnzoTambaro #Formia #cronaca #malore #41esim Vai su Facebook

Malore fatale sulla spiaggia di Formia: Enzo Tambaro muore a 59 anni; Villaricca in lacrime per morte di Enzo Tambaro: fatale un malore in spiaggia a Formia; Malore in spiaggia, trasportato in elisoccorso muore in ospedale.

Malore fatale sulla spiaggia di Formia: Enzo Tambaro muore a 59 anni - Un momento di relax con amici e parenti sul lungomare di Formia si è trasformato in tragedia per un 59enne di Villaricca. Secondo msn.com

Tragedia in spiaggia a Formia, Enzo Tambaro di Villaricca muore a 59 anni dopo aver accusato un malore - Enzo Tambaro, 59 anni, originario di Villaricca (Napoli), ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in s ... Lo riporta msn.com