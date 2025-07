Calhanoglu Inter niente sconti al Galatasaray | ribadita la volontà si muove solo per questa cifra

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter resta al centro dell’attenzione, tra desideri e incertezze. Nonostante i rumors di un possibile trasferimento al Galatasaray, il club turco ha ribadito di muoversi soltanto per una cifra ben precisa, senza sconti. La volontà del calciatore e le richieste della società nerazzurra continuano a delineare uno scenario chiaro: il Galatasaray si muoverà solo a questa condizione, lasciando aperta ogni possibilità.

