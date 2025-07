Trump preme per la tregua Netanyahu | Ho candidato Donald al Nobel per la pace Ripresi a Doha i colloqui per Gaza

In un momento di tensione globale, Donald Trump si fa avanti chiedendo una tregua tra Netanyahu e le parti coinvolte a Gaza. Il suo appello, insieme agli sforzi degli Stati Uniti, punta a trovare soluzioni concrete per gli sfollati palestinesi, mentre il premier israeliano si impegna in colloqui cruciali a Doha. Nel cuore di questa crisi, si rafforza la speranza che il dialogo possa portare a una pace duratura.

Il premier israeliano ricevuto a cena nella Blue Room: «Insieme agli Usa cerchiamo Paesi per gli sfollati palestinesi».

