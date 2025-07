Il gesto commovente di Julio Sergio | l' ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio

Un gesto toccante di Julio Sergio, ex portiere della Roma, illumina i social: insieme al figlio Enzo, che affronta la chemio per un tumore cerebrale, si rade la testa per mostrare solidarietà e forza. Un esempio di amore e speranza che ci ricorda quanto possa essere potente il supporto familiare nel combattimento contro le sfide più dure. La loro storia ci insegna che l’unione può superare ogni ostacolo.

L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio

