Tempo di lettura: < 1 minuto L’U. S. Avellino 1912 comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto di Luca Palmiero fino al 30 giugno 2028. Arrivato in Irpinia nel luglio del 2023, Palmiero ha saputo imporsi con personalità e continuità , diventando un punto fermo del centrocampo biancoverde. In un solo anno ha collezionato 69 presenze e 6 assist, guidando con intelligenza e visione la manovra della squadra. Il rinnovo è il segno concreto della fiducia reciproca e della volontà comune di proseguire un percorso iniziato con entusiasmo e spirito di appartenenza. IL COMUNICATO. “L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Palmiero è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palmiero-Avellino, avanti insieme: ufficiale il rinnovo

