Cina punta laser su aereo tedesco la Germania convoca l’ambasciatore

Tensione tra Germania e Cina si intensifica dopo che un aereo tedesco è stato colpito da un laser durante l’operazione Aspides dell’UE, orchestrata dall’esercito cinese. La convocazione dell’ambasciatore cinese al ministero degli Esteri tedesco sottolinea la gravità della situazione. Un episodio che mette in discussione le relazioni diplomatiche e la sicurezza internazionale, sollevando interrogativi sul futuro delle collaborazioni tra le due nazioni.

Tensione tra Germania e Cina dopo che l’esercito cinese avrebbe preso di mira un aereo tedesco nell’operazione Aspides dell’Ue con un laser. “La messa in pericolo del personale tedesco e l’interruzione dell’operazione sono del tutto inaccettabili. L’ambasciatore cinese è stato convocato oggi al ministero degli Esteri”, ha comunicato il ministero degli Esteri tedesco in un messaggio su X. Das chinesische Militär hat mit einem Lasereinsatz ein deutsches Flugzeug in der EU-Operation #ASPIDES ins Visier genommen. Die Gefährdung von deutschem Personal & Störung des Einsatzes sind vollkommen inakzeptabel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina punta laser su aereo tedesco, la Germania convoca l’ambasciatore

In questa notizia si parla di: tedesco - cina - laser - aereo

Germania-Cina: esperto commercio tedesco, partenariato cruciale tra le sfide globali - La partnership tra Germania e Cina si configura come un pilastro fondamentale nel panorama economico globale, affrontando sfide complesse con una visione condivisa.

Cina punta laser su aereo tedesco, la Germania convoca l’ambasciatore; Germania convoca l’ambasciatore cinese per incidente con laser in mare; Ultimo, passerella di 30 metri per l’esibizione negli stadi.

Cina punta laser su aereo tedesco, la Germania convoca l’ambasciatore - Tensione tra Germania e Cina dopo che l'esercito cinese avrebbe preso di mira un aereo tedesco nell'operazione Aspides dell'Ue con un laser. Scrive lapresse.it

Aereo in panne per il ministro tedesco Baerbock/ Lo sfogo social: "abbiamo tentato di tutto" - IlSussidiario.net - Aereo del Ministro degli Esteri tedesco è in panne: nonostante i tentativi dei tecnici, Baerbock costretta ad annullare il viaggio ufficiale nel Pacifico. Segnala ilsussidiario.net