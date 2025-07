Alluvioni in Texas il bilancio supera le cento vittime Solo a Kerr morti 56 adulti e 28 bambini

Le alluvioni devastanti in Texas durante il weekend del 4 luglio hanno causato una tragedia senza precedenti, con un bilancio che supera le cento vittime e si aggrava di ora in ora. Kerr County, la più colpita, registra 84 decessi, tra adulti e bambini, e numerosi dispersi. Questa calamità mette in evidenza la drammatica escalation delle emergenze climatiche negli Stati Uniti, richiedendo interventi immediati e strategie di prevenzione più efficaci.

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime delle catastrofiche alluvioni in Texas durante il fine settimana festivo del 4 luglio. L'ultimo, riportato da Nbc News, parla di almeno 104 morti in sei contee. In quella di Kerr, la più colpita, le autorità contano 84 deceduti, 56 adulti e 28 bambini, con 10 campeggiatrici di Camp Mystic e una consulente ancora dispersi, ha spiegato l'ufficio.

