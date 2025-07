Allegri incorona il Napoli di Conte | Sono loro i favoriti per lo scudetto

Durante la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Allegri ha sorpreso tutti incoronando il Napoli di Conte come i veri favoriti per lo scudetto. Un endorsement inaspettato che aggiunge pepe alla stagione, mettendo in luce l’alta considerazione per la squadra partenopea. Ma cosa succederà ora in un campionato così emozionante? La corsa al titolo si fa sempre più avvincente, e i giochi sono appena iniziati.

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Milan, Massimiliano

