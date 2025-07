Netanyahu a Washington mega protesta dei parenti ostaggi a Tel Aviv

In un momento di tensione crescente, Tel Aviv si anima con una potente manifestazione di parenti e sostenitori degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza, chiedendo con urgenza la fine della guerra e il rilascio dei loro cari. Mentre i cittadini si riuniscono davanti all’ambasciata statunitense, la visita del premier Netanyahu a Washington assume un significato ancora più cruciale, sottolineando quanto sia importante trovare una soluzione umanitaria e duratura a questa crisi.

Tel Aviv, 8 lug. (askanews) - Parenti e sostenitori degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza intonano slogan e innalzano i cartelli durante una grande manifestazione davanti all'ambasciata statunitense a Tel Aviv, chiedendo la fine della guerra a Gaza e il rilascio delle persone ancora detenute. La manifestazione si svolge mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceve il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington per chiedere un cessate il fuoco dopo i colloqui indiretti tra Israele e Hamas in Qatar. "Presidente Trump, per favore ascolta la nostra supplica: quando vi sedete a mangiare, ricordate che ci sono ostaggi che non mangiano un pasto decente da 640 giorni", ha dichiarato dal palco il parente di un ostaggio a Gaza, Udi Goren, cugino di Tal Haimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu a Washington, mega protesta dei parenti ostaggi a Tel Aviv

In questa notizia si parla di: aviv - netanyahu - washington - parenti

Israele, Netanyahu ancora in aula a Tel Aviv per il processo a suo carico - Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, si presenta ancora in aula a Tel Aviv per il secondo giorno di audizioni nel suo processo, che coinvolge tre casi di corruzione.

Filippo Zingone, Ministri del Likud, lettera a Netanyahu: «Subito annessione della Cisgiordania», Il Manifesto, 4 luglio 2025 TERRITORI OCCUPATI A Masafer Yatta proibite nuove costruzioni palestinesi Mercoledì sera 14 ministri del Likud, il partito di Netanya Vai su Facebook

Netanyahu a Washington, mega protesta dei parenti ostaggi a Tel Aviv; Scontri tra agenti e familiari degli ostaggi alla Knesset. Netanyahu: Ci prepariamo a nuova guerra - Il piano, per Gaza, proposto dall'Egitto per il vertice della Lega araba avrà una durata compresa fra tre e cinque anni; Sparatoria a Washington, Parigi: Le accuse di Israele sono oltraggiose e ingiustificate.

Netanyahu a Washington, mega protesta dei parenti ostaggi a Tel Aviv - mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceve il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington per chiedere un cessate il fuoco dopo i colloqui ... Riporta askanews.it

Israele, parenti ostaggi a Trump: "Netanyahu mente, ferma la guerra" - MSN - Israele, parenti ostaggi a Trump: "Netanyahu mente, ferma la guerra" Posted: 12 maggio 2025 | Last updated: 12 maggio 2025. Scrive msn.com