Una serata di violenza scuote il quartiere Prenestino di Roma, dove un giovane tunisino di 25 anni è rimasto gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco. L’incidente, avvenuto in via Manfredonia, solleva ancora una volta il velo di mistero su episodi di criminalità che minacciano la tranquillità della capitale. La domanda ora è: cosa si nasconde dietro questa sparatoria e quali misure adotterà la città per garantirne la sicurezza?

(Adnkronos) – Un ragazzo tunisino di 25 anni è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco ed è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata. I fatti nella tarda serata di ieri in via Manfredonia, zona Prenestino. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la vittima è stata colpita da almeno un paio di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, colpi d’arma da fuoco al Prenestino: gambizzato 25enne

