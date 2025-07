Vlahovic Juve nelle scorse ore primo contatto telefonico tra Comolli e l’agente del serbo | si lavora a una exit strategy Il punto

Nelle ultime ore, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto. Un primo contatto telefonico tra Comolli e l'agente del serbo apre a nuove ipotesi di mercato, mentre si lavora a una strategia di uscita. La situazione si intensifica: cosa riserveranno le prossime settimane per il centravanti bianconero? Restate sintonizzati, perché il destino di Vlahovic potrebbe cambiare radicalmente.

Vlahovic Juve, nelle scorse ore primo contatto telefonico tra Comolli e l’agente del giocatore: si lavora a un’exit strategy. Il punto sul futuro del serbo. La situazione di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più in bilico, con il futuro del centravanti serbo che potrebbe prendere una nuova direzione nelle prossime settimane. Come riportato da Tuttosport, nelle scorse ore c’è stato un importante contatto telefonico tra l’agente di Vlahovic, Darko Ristic, e il direttore generale della Juve, Damien Comolli. L’incontro telefonico ha avuto come obiettivo principale quello di lavorare a una exit strategy che possa favorire la cessione di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, nelle scorse ore primo contatto telefonico tra Comolli e l’agente del serbo: si lavora a una exit strategy. Il punto

In questa notizia si parla di: serbo - juve - scorse - primo

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite - Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

Attenzione all'Arabia Saudita: l'#Alhilal ha avviato i primi contatti per Dušan #Vlahovic! Secondo L'Equipe, il serbo è il primo nome sulla lista del club arabo qualora dovesse sfumare l'affare #Osimhen. Di fronte a quale offerta la #Juventus dovrebbe ced Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Vlahovic il Nueve e i vecchi problemi: primo esame per Comolli, Allegri osserva; Tuttosport - Vlahovic, è braccio di ferro con la Juve: ora tocca a Comolli; Milan, contatto con la Juventus per Vlahovic.

Juve, nodo Vlahovic: il serbo apre alla cessione, ma in cambio chiede una cosa ai bianconeri - Primi contatti tra l’agente di Dusan Vlahovic e la Juve per discutere il futuro del centravanti, che apre alla cessione, ma ad una condizione Per Dusan Vlahovic e la Juve la giornata di ieri ha segnat ... Da calcionews24.com

Juventus: da Vlahovic a Douglas Luiz, da Nico Gonzalez a Mbangula e Weah. Il tesoretto delle cessioni - Nello scacchiere di Igor Tudor non ci sarà spazio per tutti i giocatori in rosa nella scorsa stagione. Scrive msn.com