wec ferrari prova a confermarsi regina anche a san paolo

La Ferrari si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo nel FIA World Endurance Championship 2025, puntando a consolidare il suo ruolo di regina anche nella 6h di San Paolo. A meno di un mese dalla 24h Le Mans, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida brasiliana, dove la scuderia del Cavallino cerca l’allungo decisivo in classifica. La gara promette emozioni e spettacolo, con la Ferrari pronta a confermare il suo dominio.

A meno di un mese dalla 24h Le Mans, riparte dal Brasile il FIA World Endurance Championship 2025 con la 6h di San Paolo. Ferrari cerca l’allungo decisivo in classifica dopo siglato tutte le prove in programma da febbraio ad oggi. La 499P n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi grazie al successo nella 6h di Imola e nella 6h di Spa vanta 115 punti all’attivo contro gli 89  della Ferrari n. 83 privata AF Corse che ha vinto a Le Mans con Phil HansonYifei YeRobert Kubica. Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina (Ferrari n. 50), squalificati a Le Mans, sono in terza piazza a 57, mentre dobbiamo scendere a 44 per trovare la Toyota n. 🔗 Leggi su Oasport.it