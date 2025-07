Gaza Riviera coinvolgimento del Tony Blair Institute sul folle scandaloso e disumano progetto immobiliare per la Striscia

Un nuovo scandalo scuote Gaza: il coinvolgimento del Tony Blair Institute in un progetto immobiliare controverso per la Striscia solleva molte domande. Sviluppato da imprenditori israeliani con il supporto di consulenti di BCG e il coinvolgimento di staff dell'istituto dell'ex primo ministro, questa vicenda rivela una realtà inquietante. L'inchiesta del Financial Times getta luce su un'operazione che mette in discussione etica e trasparenza, aprendo un capitolo di forte preoccupazione internazionale.

Il piano è stato sviluppato da un gruppo di imprenditori israeliani con il supporto di consulenti della Boston Consulting Group (BCG) e la partecipazione di membri dello staff del Tony Blair Institute Incredibile: l'inchiesta del Financial Times rivela il coinvolgimento dell'istituto dell'ex. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Gaza Riviera", coinvolgimento del Tony Blair Institute sul folle, scandaloso e disumano progetto immobiliare per la Striscia

In questa notizia si parla di: coinvolgimento - tony - blair - institute

mia prima reazione ieri quando ho letto l'articolo sul Corriere sul coinvolgimento del Tony Blair Institute for Global Exchange #Renzi Vai su X

“Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”; Gaza, anche gli uomini del Tony Blair Institute coinvolti nel progetto sulla “Riviera” promossa da Trump; Gaza Riviera, il modello piccolo emirato dietro il sogno immobiliare post-genocidio.

“Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump” - Membri dell'istituto dell'ex premier britannico hanno contribuito al piano di ricostruzione di Gaza, rivela il Financial Times ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Gaza, anche gli uomini del Tony Blair Institute coinvolti nel progetto sulla “Riviera” promossa da Trump - Donald Trump avrà anche cambiato idea, proponendosi ora come promotore di un cessate il fuoco a Gaza e “garante” della tregua tra Israele ed Hamas, ma solamente cinque mesi fa, a febbraio, proponeva v ... Secondo msn.com