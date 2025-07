Dazi Meloni rompe le righe | Accettare tariffe al 10% ma con esenzione per i vini

Dazi, Meloni rompe le righe e si confronta con i partner europei per trovare un equilibrio tra protezione industriale e apertura commerciale. Con la pressione di un premier stanco di incertezze e una strategia che include esenzioni per farmaci, aerei e automotive, l’Italia si batte anche per tutelare il vino, promuovendo nuove opportunità nei mercati islamici. La partita è aperta: la chiave del futuro economico si gioca sulla diplomazia commerciale.

Il premier è stanco di aspettare e teme le conseguenze dell'incertezza derivata dalla mancanza di un accordo. Una telefonata con Merz e Macron apre le sponde a un'intesa che accolga i dazi al 10% su diversi settori ed esenzioni per farmaci, aerei e anche automotive. L'Italia spinge per salvaguardare il vino, mentre Lollobrigida apre a nuovi rapporti commerciali con i Paesi islamici: venderemo loro il vino alcool zero.

Dazi, Meloni rompe le righe: Accettare tariffe al 10%, ma con esenzione per i vini.

