Così gli investimenti per la Difesa sostengono il Pil Il report di Oxford Economics

Secondo il rapporto di Oxford Economics, gli investimenti nella difesa non sono solo una scelta strategica per la sicurezza, ma anche un motore chiave per la crescita economica. Nel 2024, BAE Systems ha contribuito con 13,7 miliardi di sterline al PIL britannico, dimostrando come la difesa possa sostenere e stimolare l’economia nazionale. Investire in difesa significa quindi rafforzare il nostro futuro, creando valore e opportunità per tutti.

Investire nella Difesa significa (anche) sostenere l’economia. Questo quanto emerso da uno studio realizzato da Oxford Economics che aveva l’obiettivo di stimare il contributo del più grande attore industriale europeo (BAE Systems) alla crescita del Prodotto interno lordo britannico. Nel 2024 BAE ha infatti generato un impatto complessivo di 13,7 miliardi di sterline sul Pil del Regno Unito, pari allo 0,5% dell’intera economia nazionale. Secondo quanto evidenziato nel report, 4,2 miliardi provengono dalle attività dirette dell’azienda, mentre 4,8 miliardi dal valore aggiunto della catena di approvvigionamento, mentre altri 4,7 miliardi sono riconducibili alle spese dei lavoratori impiegati da BAE e dai suoi fornitori. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così gli investimenti per la Difesa sostengono il Pil. Il report di Oxford Economics

