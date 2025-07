Mi sono svegliata e mi sono ritrovata con nove gattini appena nati | parto da record per la gatta Maggie

In un attimo, la vita di Chandler Alteri è cambiata radicalmente: da sconosciuta a mamma di nove teneri gattini, in un record sorprendente. La storia di Maggie, la gatta incinta che ha scelto Chandler come rifugio, ha catturato i cuori di tutti. Un'emozionante testimonianza di compassione e istinto materno, questa vicenda ci ricorda quanto può essere straordinaria la solidarietà tra umani e animali. E la storia non finisce qui...

Chandler Alteri non avrebbe mai immaginato nella sua vita di ritrovarsi come mamma affidataria di numerosi micini. La storia è stata raccontata dal sito The Dodo. Chandler aveva sentito parlare di una “gatta incredibilmente incinta “. Maggie aveva bisogno di un posto sicuro dove stare per poi partorire, così la donna si è subito fatta avanti. Maggie è arrivata nella sua casa affidataria verso le 19 e alle 22 era già in travaglio. “È stato quasi come se avesse aspettato che fosse al sicuro per partorire i suoi cuccioli – ha detto Alteri – Con il passare della notte, Maggie ha dato alla luce un gattino dopo l’altro, e siamo rimasti scioccati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

