Attraverso testi evocativi e fotografie d’autore, la guida di Massimo Tedeschi accompagna il lettore in un viaggio che parte dalla Preistoria e arriva alla contemporaneità , conducendolo attraverso i cinque siti Unesco presenti sul territorio di Bergamo e Brescia. È stata presentata lunedì 7 luglio nella cornice del Convento di San Francesco in Città Alta, la guida “Tra Bergamo e Brescia alla scoperta dei siti Unesco”, un volume che raccoglie e valorizza cinque eccellenze del patrimonio culturale lombardo riconosciute dall’Unesco. Pubblicato da Enrico Damiani Editore è il frutto di una preziosa sinergia tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Museo delle storie di Bergamo, e nasce all’interno del progetto “Viaggio nel patrimonio Unesco lombardo: storie, percorsi, narrazioni tra reale e virtuale”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito della Legge 772006. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Lombardia spalancata ai siti Unesco: il patrimonio di Bergamo e Brescia narrato in una guida

Lo scrittore Massimo Tedeschi descrive il patrimonio tra Bergamo e Brescia in una guida con storie e curiosità . La sindaca Carnevali: è un viaggio narrativo. L'assessore regionale Poli: due realtà integrate.

