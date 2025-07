Calciomercato Milan Romano | Rifiutata offerta per Doue I retroscena

Il calciomercato del Milan si infiamma con il primo tentativo per Guela Doue, ma lo Strasburgo ha deciso di non cedere. Offerta rifiutata e retroscena svelati: i francesi chiedono ben 35 milioni per il talentuoso terzino destro, lasciando i rossoneri con un ostacolo importante da superare. La strategia si fa intricata, ma la voglia di rinforzare la rosa non si ferma.

Calciomercato Milan, primo tentativo per Guela Doue, ma lo Strasburgo dice no. Il club francese chiede 35 milioni per il terzino destro.

