Scontro sui dispositivi medici Pechino risponde all’Ue con nuove restrizioni

La tensione tra Pechino e l’Unione Europea si intensifica nel settore dei dispositivi medici, con la Cina che introduce nuove restrizioni sugli acquisti governativi provenienti dall’UE. Questa mossa risponde alle recenti misure restrittive di Bruxelles, creando un nuovo scenario di sfide e opportunità per le aziende del settore. Come evolverà questa dinamica? Rimanete con noi per scoprirlo.

La Cina ha annunciato domenica nuove limitazioni agli acquisti governativi di dispositivi medici provenienti dall’Unione europea, in risposta alle misure restrittive introdotte da Bruxelles lo scorso mese. Il ministero delle Finanze cinese ha stabilito che gli enti pubblici non potranno acquistare dispositivi medici europei dal valore superiore a 45 milioni di yuan (6,3 milioni di dollari). Inoltre, sarà vietata l’importazione di dispositivi medici di altri Paesi che contengano componenti europee per oltre il 50% del valore del contratto. LA MISURA EUROPEA La decisione arriva dopo che la Commissione europea aveva escluso le aziende cinesi dalle gare pubbliche per dispositivi medici per un valore annuo di almeno 60 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Scontro sui dispositivi medici. Pechino risponde all’Ue con nuove restrizioni

