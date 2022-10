Staffetta Telethon il 3 e 4 dicembre 2022 a Udine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la24 per un’orache quest’anno tornerà ad animare il cuore della città dalle 15 di sabato 3 alla stessa ora di domenica 4, con la manifestazione in presenza che avrà il suo fulcro in piazza I Maggio. Le iscrizioni sono già aperte sul sito.it, dove sarà possibile consultare anche il regolamento e trovare tutte le informazioni utili. Dopo le due edizioni solo ‘a distanza’ del 2020 e del 2021, che hanno consentito al Comitatose di continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazioneanche in un momento in cui quasi tutti gli eventi erano stati sospesi (nel biennio sono stati ...

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la24 per un'oraUdine 2022 che quest'anno tornerà ad animare il cuore della città dalle 15 di sabato 3 alla stessa ora di domenica 4 dicembre , con la manifestazione in presenza che ...... "Non ci aspettavamo una risposta così massiccia per la prima edizione di questa. Da un ...sarebbe bello che anche Pordenone avesse " al pari e magari più di Udine " una propria. ... PORDENONE - È stata presentata stamane, 19 ottobre, presso il Comune di Pordenone la 1° edizione di PNTHLON, staffetta solidale a favore dei giovani malati di Duchenne e dei loro familiari. Presenti i ...